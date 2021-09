Death Stranding, Mass Effect e Nier Automata tra i giochi con la miglior animazione di corsa per i fan (Di lunedì 27 settembre 2021) Molto spesso i giochi vengono classificati dai giocatori a seconda di feature più o meno interessanti: questa volta, un lungo thread di ResetEra si è focalizzato sui giochi che hanno la miglior animazione di corsa. Si scopre così che tra i vincitori troviamo Death Stranding, Nier Automata, Mass Effect e Jedi Fallen Order. Nel thread un gioco che viene menzionato molte volte è Nier Automata con 2B e 9S che hanno un'azione di corsa e sprint che piace ai gioatori. Anche Metal Gear Rising Revengeance è uno dei giochi più discussi del thread. Per quanto riguarda le animazioni un po' più realistiche, troviamo citato spesso anche ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021) Molto spesso ivengono classificati dai giocatori a seconda di feature più o meno interessanti: questa volta, un lungo thread di ResetEra si è focalizzato suiche hanno ladi. Si scopre così che tra i vincitori troviamoe Jedi Fallen Order. Nel thread un gioco che viene menzionato molte volte ècon 2B e 9S che hanno un'azione die sprint che piace ai gioatori. Anche Metal Gear Rising Revengeance è uno deipiù discussi del thread. Per quanto riguarda le animazioni un po' più realistiche, troviamo citato spesso anche ...

Advertising

Eurogamer_it : #DeathStranding e #NierAutomata tra i giochi con la miglior animazione di corsa per i fan. - badtasteit : #DeathStrandingDirectorsCut, giocarlo mi ha fatto rincontrare le CA del lockdown | Speciale - GamingToday4 : Death Stranding Director’s Cut: in arrivo la colonna sonora del gioco - KojiPro2015_IT : DEATH STRANDING Original Score Vol. 2 è disponibile per l’uscita mondiale il 1° ottobre! Preordina ora il nuovo si… - GameXperienceIT : La Cronopioggia è tornata, preparate i vostri ombrelli e partite con noi in un nuovo viaggio nel mondo di Death Str… -