Cristina Di Silvio | riconoscimento a Spoleto poi Premio alla Carriera Isfoa a Roma

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 27 settembre 2021) Incetta di riconoscimenti perDi. Ricopre le cariche di Consigliere Giuridico dell’Istituto Internazionale per le Relazioni Diplomatiche Commissione per i Diritti dell’Uomo Dip. Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (carica equiparata a Vice Console) e di Regional Director dell’United States Foreign Trade Institute in the Capital City of Rome. Il primole è stato attribuito a. Il secondo lo riceverà il 30 settembre ada– Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale.– Nell’ambito del Menotti Art Festival – Art in the City tenutosi dal 24 al 27 settembre presso l’Auditorium della Stella disi è tenuta la cerimonia di consegna del prestigioso...