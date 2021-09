Così Letta punta ad arrivare al 2023 come federatore del centro - sinistra e del Pd

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il Pd di Enricosi trova gergalmente tra l'incudine e il martello. Da un lato prospetta un'alleanza solida con i 5 Stelle, movimento sempre in subbuglio e instabile all'inverosimile. Dall'altro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Così Letta

... rilanciato dal segretario del Partito democratico Enricoe dal leader del M5s Giuseppe Conte.introdotto per legge "ce lo chiede" l'Europa? Abbiamo verificato e le cose non stanno proprio. ...La lettera è statadalla senatrice Licia Ronzulli , ieri a Bologna per la chiusura della ... Quanto al programma elettorale, Berlusconi spiegala sua visione: "anche se a Bologna si vive bene ...