Champions League: martedì Milan-Atletico in chiaro su Canale5 (Di lunedì 27 settembre 2021) martedì 28 settembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la seconda giornata di Champions League “Milan-Atletico Madrid”. Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021)28 settembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva inil match valido per la seconda giornata diMadrid”.

Advertising

acmilan : ?? 'This Champions League will help AC Milan grow' @jksheva7 and what the #UCL means to each and every Rossonero ??… - acmilan : The #UCL is fast approaching ??? #MilanAtleti ?? È di nuovo tempo di Champions League ??? A Milanello si lavora verso… - acmilan : Unisciti a noi per il secondo turno di Champions League: c'è #MilanAtleti al Casa Milan Bistrot ????? Obbligatoria la… - sportface2016 : #ShakhtarInter, i convocati: ok Vidal e Correa - cfelix07 : RT @Inter: ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? -