Canarie | eruzione vulcano a La Palma si ferma dopo 8 giorni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si èta improvvisamente,otto, l’delCumbre Vieja sull’isola di La, alle. Nelle ultime ore dal cratere delnon arrivano più rumori di esplosioni né dei materiali fuoriusciti. Una coltre di cenere e fumo aleggia ancora sopra la vetta, sebbene sia più piccola rispetto a quella deiscorsi. Fin da quando l’è iniziata, più di una settimana fa, non era chiaro quanto potesse durare. Unlogo, intervistato dalla tv di Stato Rtve, ha afto che tali interruzioni non sono insolite e che è troppo presto per afre che sia finita. Il flusso di lava, prima dell’interruzione, si stava avvicinando ...