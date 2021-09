Ayroldi attento e preciso Vede il braccio di Murru | il penalty è netto Giusti anche i cartellini

(Di lunedì 27 settembre 2021) Arbitro6,5 E' svelto e, con la sua squadra arbitrale, già dopo 120 secondi quando legge bene - assieme al Var Orsato - la caduta di Dybala in area: non è rigore. Non ha dubbi e indica ...

Arbitro6,5 E' svelto e, con la sua squadra arbitrale, già dopo 120 secondi quando legge bene - assieme al Var Orsato - la caduta di Dybala in area: non è rigore. Non ha dubbi e indica il ...... Dzeko, subentrato a Correa, inventa per Dimarco ma Skorupski èsul tiro al volo dell'... Arbitro:di Molfetta 6. Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: De Silvestri, ...Arbitro Ayroldi 6,5 . E’ svelto e attento, con la sua squadra arbitrale, già dopo 120 secondi quando legge bene - assieme al Var Orsato - la caduta di Dybala in area: non è ri ...Juventus-Sampdoria è l'anticipo della domenica di Serie A. In campo la squadra di Allegri e quella di D'Aversa. L'infortunio a Dybala ...