Amici, Alessandra Celentano sospende la maglia a Mirko. Lui: "Mi sento umiliato" (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 26 settembre è andato in onda il secondo appuntamento domenicale di Amici. Durante la puntata, è accaduto qualcosa che ha turbato il pubblico a casa e anche un aspirante concorrente del serale. Alessandra Celentano, infatti, è tornata sui suoi passi e ha deciso di sottrarre la maglia al ballerino Mirko Masia. Ovviamente la reazione del giovane non ha tardato ad arrivare. L'artista è apparso piuttosto provato dalle parole della Celentano, al punto da riuscire a stento a trattenere le lacrime. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Amici 21, i nomi degli allievi di canto e ballo della scuola di quest'anno L'esibizione di Mirko Masia non convince Alessandra Celentano L'insegnante, fin da subito, ha ...

