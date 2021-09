Alan Wake Remastered: le differenze con l’originale in un trailer di comparison (Di lunedì 27 settembre 2021) Recentemente, tramite il canale ufficiale YouTube di Xbox, è stato divulgato un trailer di comparison fra Alan Wake Remastered e l’originale del 2010 Sono passati ormai molti anni da quando, su Xbox 360, abbiamo potuto vivere l’avventura di Alan Wake. Un titolo che ha decisamente lasciato un marchio indelebile nella storia del gaming, tanto che i fan hanno per anni chiesto a gran voce un sequel o una versione aggiornata da poter rivivere con una grafica migliorata. Un paio d’anni dopo, nel 2012, Alan Wake arrivò anche su PC tramite Steam insieme a un DLC spin-off standalone, Alan Wake’s American Nightmare, sicuramente non al livello qualitativo del titolo originale, ma che fu ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 settembre 2021) Recentemente, tramite il canale ufficiale YouTube di Xbox, è stato divulgato undifradel 2010 Sono passati ormai molti anni da quando, su Xbox 360, abbiamo potuto vivere l’avventura di. Un titolo che ha decisamente lasciato un marchio indelebile nella storia del gaming, tanto che i fan hanno per anni chiesto a gran voce un sequel o una versione aggiornata da poter rivivere con una grafica migliorata. Un paio d’anni dopo, nel 2012,arrivò anche su PC tramite Steam insieme a un DLC spin-off standalone,’s American Nightmare, sicuramente non al livello qualitativo del titolo originale, ma che fu ...

