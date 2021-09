Virtus Francavilla-Monopoli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di domenica 26 settembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 settembre alle ore 14:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SportFace.

Advertising

CRAPiemonteVA : Nel weekend di #SerieC l'arbitro #CanC @crapiemonteva Matteo Gualtieri di #Asti dirigerà Virtus Francavilla - Monop… - CalcioWebPuglia : 25 Settembre 2021 Virtus Francavilla Calcio Taurino: 'Con il Monopoli gara difficile39;quot; - CalcioWebPuglia : A Francavilla è derby: Virtus ospita Monopoli. Foggia-Juve Stabia è Zeman vs Novellino - CalcioWebPuglia : 25 Settembre 2021 Virtus Francavilla Calcio Torna Pierno a disposizione - BlunoteWeb : #VirtusFrancavilla: #Taurino, ‘#Monopoli primo con merito’ (Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Francavilla

- 6 8. Foggia " 5 9. Messina " 5 10. Palermo " 5 ? 11. Latina " 5 12. Campobasso - 5 13. Picerno " 5 14. Turris - 4 15. Avellino " 4 " 16. Potenza " 3 17. Catania " 3 18. Monterosi ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Monopoli, capolista del Girone C insieme al Bari, affronta lanella quinta giornata di campionato. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di ...Orazio Russo, nuovamente sulla panchina della Primavera del Catania dopo la positiva esperienza conclusa nel 2019 in semifinale, commenta al sito ufficiale del Catania la prestazione dei giovani rossa ...Un inizio con i fiocchi per la formazione Primavera del Bari, allenata dal nuovo mister Valeriano Loseto. I giovani biancorossi si sono imposti per 1-3 sul sul terreno sintetico ...