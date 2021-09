VIDEO | NAPOLI CAGLIARI 2-0 (OSIMHEN 11', INSIGNE 57') (Di domenica 26 settembre 2021) Il NAPOLI vola in testa alla classifica con sei vittorie su sei partite. La sintesi del match #NAPOLI #NAPOLICAGLIARI #forzaNAPOLIsempre #calcioNAPOLI #seriea Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Ilvola in testa alla classifica con sei vittorie su sei partite. La sintesi del match ##forzasempre #calcio#seriea

Advertising

DecibelBellini : Secondo alcuni studiosi il Napoli, seppur primo in classifica, non dovrebbe godere e gioire di questi momenti ma i… - ElenarussoTW : Faccio scorrere i miei ricordi, dal mio rifugio di #napoli - Corriere : Napoli, operatori ecologici filmati mentre spargono in strada: la video denuncia social - JVCKSMOL : RT @lucabersa: A Napoli già sono partiti i festeggiamenti, 6a giornata - frango0o : RT @lucabersa: A Napoli già sono partiti i festeggiamenti, 6a giornata -