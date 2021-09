Udinese | Marino | «Soppy mi ricorda Davids per il modo di giocare»

(Di domenica 26 settembre 2021) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’, ha parlato diprima della gara con la Fiorentina Ai microfoni di DAZN, Pierpaolo, dirigente dell’, ha parlato di: «lo vedo bene. Ho fatto un accostamento durante la presentazione non per il ruolo ma per ildi proporsi: mi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Udinese, le parole di #Marino su #Soppy ??? - UdineseTV : Udinese - Fiorentina, Marino intervistato da DAZN - - calciomercatoit : ?? - infoitsport : Calciomercato Udinese – Marino va a caccia: 2 rinforzi in arrivo a gennaio - teladoiotokyo : Marino: Mourinho scelta azzeccatissima. La Roma non ha limiti: Pierpaolo Marino, dirigente dell?Udinese...… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Marino

Umberto Tessier) Diretta/Napoli (risultato finale 0 - 4): poker di Lozano! DIRETTA ... Questa la formazione di partenza: Vettorel; Semprini, Kalaj,, Imperiale; Battistella, Tunjov, ...Nome nuovo in ottica calciomercato. Il Dtguarda in Germania: piace il giovane Velasco dell'Amburgo Pierpaolo, dt© Getty ImagesSempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo, Pierpaolopotrebbe presto fare tappa in Germania. Secondo le indiscrezioni raccolte da ...Prima della partita contro la Fiorentina, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha commentato a DAZN la presenza di Soppy tra i titolari: "Soppy lo ...udine «É sempre un piacere e un onore tornare a Udine, ritrovare le persone con cui sono stato bene, e sarà anche speciale sfidare un maestro, come lo è stato per me Pierpaolo Marino». È Daniele Pradè ...