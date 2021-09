Udinese - Fiorentina 0 - 1 Meno belli | più concreti | i viola si scoprono ' pirateschi'

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? @Udinese_1896 ?? @SerieA ? 15:00 CET ?? Dacia Arena Powered by #SynlabItalia Guarda la partita i… - SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Empoli 2-1 Bologna Sassuolo 0-0 Salernitana Udinese 0-1 Fiorentina #SSFootball - Udinese_1896 : ?? Deulofeu: 'Non possiamo più buttare il primo tempo'. L'attaccante bianconero ha commentato la sconfitta maturata… - AlloTrends : Udinese 0-1 Fiorentina | La Fiorentina strappa una vittoria di misura | Serie A TIM 2021/22 -… - JJMonrowFut : RT @FT_Total: ? DESCANSOS #SerieA ???? Empoli 2-1 Bologna (Bonifazi pp, Pinamonti; Barrow) Udinese 0-1 Fiorentina (Vlahovic pti) Sassuolo 0-… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Fiorentina

Sesta giornata del campionato di Serie A. Ora in corso il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Alle 20.45 c'è Napoli - Cagliari. Alle 15 hanno giocato in contemporaneafinita 0 - 1, Sassuolo - Salernitana 1 - 0 ed Empoli - Bologna 4 - 2. Alle 12.30 la Juve ha battuto la Sampdoria 3 - 2 . Ieri vittoria del Milan contro lo Spezia , pareggio tra ...CLASSIFICA SERIE A: Milan 16, Napoli 15*, Inter 14, Roma 12*,12, Atalanta 11, Empoli 9, Lazio 8*, Juventus 8, Bologna 8, Torino* 7,7, Sassuolo 7 Verona 5, Sampdoria 5, Genoa 5, ...Giornata numero 6 nella Serie A di calcio 2021 che ha visto disputarsi sin qui quattro partite, iniziando dal consueto lunch match delle 12.30, quando la Juventus ha continuato la propria rincorsa all ...Spalletti: 'Per lo scudetto c'è un condominio di 7 squadre'. Serie A Udinese-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 24/09/2021 A 09:10 Alfred DUNCAN 6: (dal 65' Youssef MALEH 6: Prova a scuote ...