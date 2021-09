Tornano i No Green Pass in piazza tra Roma, Milano e Trieste (Di domenica 26 settembre 2021) I No Green Pass Tornano nelle piazze d’Italia contro le nuove disposizioni per il Green Pass del Governo. In migliaia si sono radunati nelle piazze italiane al suono di “No Green Pass”, tra insulti al premier Draghi, e qualche manganello, come riporta Ansa. No Green Pass nelle piazze: disordini in tutta Italia Si sono radunati in migliaia nelle piazze italiane per protestare contro il Green Pass. A Roma in piazza San Giovanni, dove il sit-in assume toni da campagna elettorale, ci sono soprattutto striscioni dei vari movimenti che hanno coalizzato il dissenso contro le restrizioni. Nelle altre città le manifestazioni sono meno numerose, e tra i vari gruppi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) I Nonelle piazze d’Italia contro le nuove disposizioni per ildel Governo. In migliaia si sono radunati nelle piazze italiane al suono di “No”, tra insulti al premier Draghi, e qualche manganello, come riporta Ansa. Nonelle piazze: disordini in tutta Italia Si sono radunati in migliaia nelle piazze italiane per protestare contro il. AinSan Giovanni, dove il sit-in assume toni da campagna elettorale, ci sono soprattutto striscioni dei vari movimenti che hanno coalizzato il dissenso contro le restrizioni. Nelle altre città le manifestazioni sono meno numerose, e tra i vari gruppi ...

