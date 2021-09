Tg Giovani – 26/9/2021 (Di domenica 26 settembre 2021) Nel nuovo numero del Tg Giovani, prodotto dall’Italpress in collaborazione con ScuolaZoo: – Primo giorno di scuola tra emozione e incertezze; – Tanta paura della DAD; – L’ambiente diventa un gioco per bambini.? abr/gtr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) Nel nuovo numero del Tg, prodotto dall’Italpress in collaborazione con ScuolaZoo: – Primo giorno di scuola tra emozione e incertezze; – Tanta paura della DAD; – L’ambiente diventa un gioco per bambini.? abr/gtr/red su Il Corriere della Città.

