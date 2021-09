No green pass, Lamorgese: “Gravissime parole vicequestore” (Di domenica 26 settembre 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, interviene sulla vicenda del vicequestore sul palco dei No green pass, definendo, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, le sue dichiarazioni “Gravissime”. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata” dice. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana, interviene sulla vicenda delsul palco dei No, definendo, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, le sue dichiarazioni “”. “Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia, Lamberto Giannini, affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata” dice. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione green pass, il fatto che la vice questore di Roma salga su un palco a dire che… - RobertoBurioni : Il vaccino funziona molto bene, evitando le forme più gravi e limitando i contagi. Si può discutere sul green pass,… - LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - wastetires : RT @nerbatico: Pranzo in 10 in famiglia solita discussione… vaccino. 9 contro 1 finale: solo 2 ore prima mia moglie dopo 45 anni insieme mi… - BettaninManuela : RT @ImolaOggi: No, non siamo tra i Talebani, siamo in Italia, dove il 'regime' persegue le donne non allineate. Vicequestore di polizia: «I… -