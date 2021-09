Napoli, Spalletti: «Non voglio giocatori con la puzza sotto il naso» (Di domenica 26 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. IN COSA DEVE CRESCERE IL Napoli – «Abbiamo già perso negli anni passati e contro il Benevento. Questo è un dato negativo da ricordare. Dobbiamo migliorare la nostra qualità sulla trequarti». COME SI STA SULLA VETTA – «Dobbiamo ancora crescere, c’è potenzialità e possibilità. Stasera abbiamo fatto una buona partita perché l’abbiamo gestita senza andare in affanno. Se l’avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio. Dobbiamo essere coscienti di quello che siamo, di dove vogliamo andare e stare attenti a quelle squadre che devono entrare in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari Luciano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. IN COSA DEVE CRESCERE IL– «Abbiamo già perso negli anni passati e contro il Benevento. Questo è un dato negativo da ricordare. Dobbiamo migliorare la nostra qualità sulla trequarti». COME SI STA SULLA VETTA – «Dobbiamo ancora crescere, c’è potenzialità e possibilità. Stasera abbiamo fatto una buona partita perché l’abbiamo gestita senza andare in affanno. Se l’avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio. Dobbiamo essere coscienti di quello che siamo, di dove vogliamo andare e stare attenti a quelle squadre che devono entrare in ...

Advertising

pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - fanpage : ? Questo Napoli non si ferma più! Gli azzurri a punteggio pieno si riprendono la vetta solitaria della classifica… - Gazzetta_it : Osimhen e Insigne da sballo: il Napoli fa 6 su 6 ed è sempre primo da solo - CalcioPillole : Il tecnico del #Napoli ha analizzato la sesta vittoria consecutiva in campionato rispondendo alle domande di #DAZN. - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di Luciano #Spalletti: 'Per avere ambizioni ci vuole l'atteggiamento giusto' -