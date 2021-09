Manchester City, nessuno come Guardiola: è il tecnico con più vittorie (Di domenica 26 settembre 2021) "Ottenere questo risultato in casa dei campioni d'Europa della Champions mi rende ancora più orgoglioso del traguardo raggiunto" Leggi su itasportpress (Di domenica 26 settembre 2021) "Ottenere questo risultato in casa dei campioni d'Europa della Champions mi rende ancora più orgoglioso del traguardo raggiunto"

Advertising

DoentesPFutebol : JESUS! É DO CITY! Chelsea 0x1 Manchester City - GeorgeShambira : RT @Te3vo_ZW: Manchester City Bhora - CalcioNews24 : #Psg, #Donnarumma in cerca di spazio in Europa ?? - kenyannews_ : PSG: Lionel Messi and Marco Verratti back against Manchester City? - liputan7up : Mauricio Pochettino: Semoga Lionel Messi Main Lawan Manchester City -