LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu firma il bis in gara-2 e allunga su Rea in classifica, quarto Locatelli (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 E’ stato un week-end perfetto per il turco della Yamaha che dopo il trionfo in gara-2 concede il bis e allunga su Jonathan Rea in classifica, generale, di seguito l’ordine di arrivo completo: 1. Razgatlioglu T. Pata Yamaha Official WSBK Team 20 2. Redding S. Aruba.it Racing–Ducati +0.113 20 3. Bautista A. Honda Racing WSBK Team +4.247 20 4. Locatelli A. Pata Yamaha Official WSBK Team +5.172 20 5. Rea J. Kawasaki Racing Team +6.339 20 6. Bassani A. Motocorsa Racing +7.780 20 7. Rinaldi M. R. Aruba.it Racing–Ducati +11.035 20 8. van der Mark M. BMW Motorrad WorldSBK Team +11.993 20 9. Baz L. Team Go Eleven +12.311 20 10. Gerloff G. GRT Yamaha WorldSBK +16.651 20 11. Laverty E. BMW ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37 E’ stato un week-end perfetto per il turco della Yamaha che dopo il trionfo in-2 concede il bis esu Jonathan Rea in, generale, di seguito l’ordine di arrivo completo: 1.T. Pata Yamaha Official WSBK Team 20 2. Redding S. Aruba.it Racing–Ducati +0.113 20 3. Bautista A. Honda Racing WSBK Team +4.247 20 4.A. Pata Yamaha Official WSBK Team +5.172 20 5. Rea J. Kawasaki Racing Team +6.339 20 6. Bassani A. Motocorsa Racing +7.780 20 7. Rinaldi M. R. Aruba.it Racing–Ducati +11.035 20 8. van der Mark M. BMW Motorrad WorldSBK Team +11.993 20 9. Baz L. Team Go Eleven +12.311 20 10. Gerloff G. GRT Yamaha WorldSBK +16.651 20 11. Laverty E. BMW ...

