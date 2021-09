Liga, oggi continua la settima giornata: il programma completo (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le gare di ieri, oggi continua la settima giornata della Liga spagnola. In campo anche il Barcellona. Di seguito il programma completo degli incontri. Ieri Alaves-Atl. Madrid: 1-0 Valencia-Ath. Bilbao: 1-1 Siviglia-Espanyol: 2-0 Real Madrid-Villarreal: 0-0 oggi 14:00 Maiorca-Osasuna 16:15 Barcellona-Levante 18:30 Real Sociedad-Elche 18:30 Vallecano-Cadice 21:00 Betis-Getafe Domani 21:00 Celta Vigo-Granada Foto: Logo Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo le gare di ieri,ladellaspagnola. In campo anche il Barcellona. Di seguito ildegli incontri. Ieri Alaves-Atl. Madrid: 1-0 Valencia-Ath. Bilbao: 1-1 Siviglia-Espanyol: 2-0 Real Madrid-Villarreal: 0-014:00 Maiorca-Osasuna 16:15 Barcellona-Levante 18:30 Real Sociedad-Elche 18:30 Vallecano-Cadice 21:00 Betis-Getafe Domani 21:00 Celta Vigo-Granada Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

