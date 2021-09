Lazio-Roma 3-2, Pedro e Felipe Anderson stendono Mourinho (Di domenica 26 settembre 2021) Il derby della Capitale va alla Lazio. All’Olimpico i biancocelesti battono 3-2 la Roma. Le pagelle: Pedro e Milinkovic trascinatori, Zaniolo ci prova ma non basta La Lazio vince il derby della Capitale battendo 3-2 la Roma. Per i giallorossi seconda sconfitta in campionato. Il riepilogo Lazio scatenata nei primi minuti. Al 10° lancio di Felipe Anderson per l’inserimento di Milinkovic-Savic che di testa anticipa Rui Patricio e porta i biancocelesti in vantaggio. Al 19° contropiede orchestrato da Immobile che vede e serve Pedro che di piatto sinistro la infila all’angolino per il più classico dei gol dell’ex. La Roma prova a reagire e colpisce un palo con Zaniolo. Prima dell’intervallo i giallorossi accorciano ... Leggi su zon (Di domenica 26 settembre 2021) Il derby della Capitale va alla. All’Olimpico i biancocelesti battono 3-2 la. Le pagelle:e Milinkovic trascinatori, Zaniolo ci prova ma non basta Lavince il derby della Capitale battendo 3-2 la. Per i giallorossi seconda sconfitta in campionato. Il riepilogoscatenata nei primi minuti. Al 10° lancio diper l’inserimento di Milinkovic-Savic che di testa anticipa Rui Patricio e porta i biancocelesti in vantaggio. Al 19° contropiede orchestrato da Immobile che vede e serveche di piatto sinistro la infila all’angolino per il più classico dei gol dell’ex. Laprova a reagire e colpisce un palo con Zaniolo. Prima dell’intervallo i giallorossi accorciano ...

