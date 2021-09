Juve-Sampdoria 3-2: il tris firmato Dybala, Bonucci e Locatelli (Di domenica 26 settembre 2021) Nel lunch match della sesta giornata di Serie A la Juve batte la Sampdoria 3-2 e infila la seconda vittoria consecutiva salendo a quota 8 punti. All'Allianz Stadium tante occasioni e cinque gol. Dybala (10') sblocca la gara dal limite, poi Bonucci (43') raddoppia dal dischetto e Yoshida (44') accorcia le distanze di testa. Nella ripresa Locatelli (57') firma il tris, poi un destro di Candreva (83') anima il finale.La partita di Paulo Dybala contro la Sampdoria è durata però poco più di 20 minuti. L'argentino aveva realizzato la rete dell'1-0 ma poi è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra. Il capitano bianconero è uscito in lacrime e sulle sue gambe, consolato da Morata, Bentancur e ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 settembre 2021) Nel lunch match della sesta giornata di Serie A labatte la3-2 e infila la seconda vittoria consecutiva salendo a quota 8 punti. All'Allianz Stadium tante occasioni e cinque gol.(10') sblocca la gara dal limite, poi(43') raddoppia dal dischetto e Yoshida (44') accorcia le distanze di testa. Nella ripresa(57') firma il, poi un destro di Candreva (83') anima il finale.La partita di Paulocontro laè durata però poco più di 20 minuti. L'argentino aveva realizzato la rete dell'1-0 ma poi è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla regione posteriore della coscia sinistra. Il capitano bianconero è uscito in lacrime e sulle sue gambe, consolato da Morata, Bentancur e ...

Advertising

juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - SkySport : Juve-Samp, Allegri: 'Dovevamo chiuderla prima. Dybala e Morata out con Chelsea e Torino' #SkySerieA #SerieA… - Jayyash_Juve : RT @AyurTheRegista: Inter 2-2 Atalanta Genia 3-3 Verona Juve 3-2 Sampdoria Lazio 3-2 Roma But, but Serie A is a defensive league ???? - 24GC24 : RT @AyurTheRegista: Inter 2-2 Atalanta Genia 3-3 Verona Juve 3-2 Sampdoria Lazio 3-2 Roma But, but Serie A is a defensive league ???? -