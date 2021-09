Juve - Samp, Dybala infortunato esce in lacrime (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri , che al 21' del match tra Juventus e Sampdoria è stato costretto a rinunciare a Paolo Dybala . L'argentino, che pochi minuti prima aveva sbloccato il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 settembre 2021) TORINO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri , che al 21' del match trantus edoria è stato costretto a rinunciare a Paolo. L'argentino, che pochi minuti prima aveva sbloccato il ...

Advertising

juventusfc : Due ore a #JuveSamp ? L?e statistiche pre gara ?? - SkySport : Dybala, infortunio in Juve-Samp: salta la Champions. Le news #SkySerieA #SerieA #SkySport #JuveSamp #Juventus… - _Raffaella_DP : RT @SandroSca: La Juve fa 20' ottimi, crea 5 occasioni nitide, perde Dybala fin lì determinante e becca gol la prima volta che la Samp arri… - pauloflorenz : Un’ottima #Juve per 30 minuti non concretizza per errori banali poi si fa riprendere al primo tiro della #samp !!… - SandroSca : La Juve fa 20' ottimi, crea 5 occasioni nitide, perde Dybala fin lì determinante e becca gol la prima volta che la… -