Islanda, parlamento composto per il 52% da donne: record europeo (Di domenica 26 settembre 2021) Nessun altro paese europeo ha mai avuto più del 50% di parlamentari donne e a differenza di altri paesi l'Islanda non ha quote legali sulla rappresentanza femminile in parlamento

Ultime Notizie dalla rete : Islanda parlamento In Islanda il parlamento sarà composto in maggioranza da donne: è la prima volta in Europa Sarà composto per la maggioranza da donne il nuovo parlamento in Islanda. Questo uno dei dati significativi emersi dalle elezioni legislative di ieri. Dato significativo anche perché finora nessun altro Paese in Europa aveva superato né raggiunto il ...

