Infortuni Dybala e Morata | Allegri sconsolato a fine match

(Di domenica 26 settembre 2021)per Pauloe Alvaro, Maxannuncia il forfait dei due attaccanti per le prossime partite. Juventus-Sampdoria amara peri due giocatori dovranno saltare le prossime sfide che vedranno impegnata la Juventus in Champions League e Serie A. Ad annunciare la loro assenza è lo stesso Massimilianoche al termine delha confermato, sia a Sky che Dazn l’assenza dei due attaccanti. “sicuramente non ci saranno né per la partita di Champions col Chelsea, né per la sfida di campionato con il Torino. Se tutto andrà bene torneranno dopo la sosta per le Nazionali“. Insomma un bel problema per il tecnico bianconero. Glidi ...

DiMarzio : #SerieA, @juventusfc | Le parole di #Allegri dopo la vittoria contro la Sampdoria. Poi parla degli infortuni di… - GoalItalia : Allarme in casa Juventus: Allegri conferma che Dybala e Morata salteranno sia la sfida con il Chelsea che il Derby… - isolanomedio : Siamo appena a fine settembre e la premiata macelleria #Folletti ha già riaperto i battenti. #Juventus #JuveSamp… - martina_961 : RT @cadiamofelici: gli infortuni di morata e dybala che ci vengono a trovare prima del chelsea: - DiMarzio : #Fantacalcio | L'analisi di #Allegri sugli infortuni di #Morata e #Dybala Dal nostro network,… -

...contro il Chelsea anche se per Massimiliano Allegri non sono arrivate buone notizie da Pauloe Alvaro Morata che hanno chiesto il cambio per alcuni problemi muscolari. Proprio degli...Commenta per primo In Juventus - Sampdoria 3 - 2 Max Allegri ha dovuto incassare non solo due gol, ma anche due nuovimuscolari: quelli di Pauloe Alvaro Morata, costretti a essere sostituiti. A quanto ammonta ora il bollettino dell'infermeria bianconera? Ovvero, quanti giocatori salteranno sia il ...Seconda vittoria di fila per i bianconeri ma c'è apprensione per l'infortunio dell'argentino. Alle 18 Lazio-Roma. Giroud non ha preso bene l'esclusione dalla Francia. Un altro record per il pilota ing ...L'ex conduttore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha pubblicato un tweet in merito alla vittoria della Vecchia Signora. Queste le sue parole: “Segni di risveglio per la Juventus che coglie la prima vitto ...