Hamilton e la vittoria record numero 100 | ' Pensavo di non riuscirci più'

Advertising

Eurosport_IT : HAMILTON FA ??! Il pilota britannico con la vittoria nel GP di Russia raggiunge i 100 successi in carriera in Form… - SkySportF1 : ?? E' SFIDA NORRIS-HAMILTON (-13 giri) ? LA VITTORIA E' UN AFFARE TRA LORO DUE IL LIVE ? - monica_fabiano : RT @BoxOfficialVR46: Congratulazioni....vittoria numero 100 di Hamilton #F1 @f1 @mercedesbenz @mercedesamgf1 @ Tavullia - CircusFuno : #RussianGP - Hamilton, vittoria numero 100! - Verstappen, P2, limita i danni - Sainz un bellissimo e meritatissim… - Sole24OreSport : F1, la pioggia toglie la prima vittoria a Norris: Hamilton ne approfitta per la vittoria numero 100. Bene Sainz ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton vittoria

Ma che pilota formidabile! 9Non poteva perdere, non poteva sprecare l'occasione. Rischia ... la sorte gli ha consegnato un secondo posto che vale quasi quanto una. 7 LECLERC Come ...Eppure Lewisè riuscito a portare a casa unaunica per il modo in cui è arrivata, con la rincorsa negli ultimi chilometri ad un Lando Norris senza difesa con gomme slick su pista ...In classifica il britannico si è riportato avanti con 246,5 punti, due in più di Verstappen che partiva dall'ultimo posto in griglia ed è arrivato secondo. Terzo il ferrarista Carlos Sainz ...Non c’è pioggia che tenga: a Sochi la Mercedes ha continuato la striscia di vittoria che permane dal lontano 2014, e lo ha fatto con Lewis Hamilton. Il pilota inglese ha tagliato il traguardo in testa ...