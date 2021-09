Green pass in università, i docenti che si oppongono dovrebbero rivedere alcune nozioni (Di domenica 26 settembre 2021) L’immagine popolare che si ha dell’intellettuale è quella di una persona scollegata dalla realtà quotidiana. Un’immagine antica, visto che già nel V secolo a.C. il commediografo Aristofane raffigurava Socrate sospeso a mezz’aria dentro una cesta. Con fortune alterne, questa immagine è prevalsa almeno fino al 1800, quando un altro grande filosofo – Hegel – affermò che “filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero”. Con ciò intendeva sostenere che l’elaborazione di idee e l’esercizio della sapienza non possono essere scollegati (o astratti) rispetto al contesto storico in cui opera l’intellettuale, altrimenti la sua professione diventa autoreferenziale e sterile. O perfino dannosa, nella misura in cui influisce sulla popolazione in termini negativi per il tessuto sociale e per la convivenza civile. Insomma, poche altre cose nuocciono al bene comune come un intellettuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) L’immagine popolare che si ha dell’intellettuale è quella di una persona scollegata dalla realtà quotidiana. Un’immagine antica, visto che già nel V secolo a.C. il commediografo Aristofane raffigurava Socrate sospeso a mezz’aria dentro una cesta. Con fortune alterne, questa immagine è prevalsa almeno fino al 1800, quando un altro grande filosofo – Hegel – affermò che “filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero”. Con ciò intendeva sostenere che l’elaborazione di idee e l’esercizio della sapienza non possono essere scollegati (o astratti) rispetto al contesto storico in cui opera l’intellettuale, altrimenti la sua professione diventa autoreferenziale e sterile. O perfino dannosa, nella misura in cui influisce sulla popolazione in termini negativi per il tessuto sociale e per la convivenza civile. Insomma, poche altre cose nuocciono al bene comune come un intellettuale ...

