GP Russia, trionfa Hamilton: vittoria numero 100. Verstappen da ultimo a secondo. Terzo Sainz (Di domenica 26 settembre 2021) Finale - Vince Hamilton (centesima vittoria in F1) con 53"2 su Verstappen. Terzo gradino del podio per Sainz, quarto Ricciardo poi quinto Bottas che dopo una gara anonima è emerso... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 settembre 2021) Finale - Vince(centesimain F1) con 53"2 sugradino del podio per, quarto Ricciardo poi quinto Bottas che dopo una gara anonima è emerso...

Advertising

tvdellosport : ?? LEWIS HAMILTON VINCE IL GP DI SOCHI ?? Il pilota britannico trionfa in #Russia e raggiunge le 100 vittorie in ca… - RaiSport : ?? #GP di #Russia: trionfa #Hamilton, terzo #Sainz Centesima vittoria in carriera per il pilota della #Mercedes, sec… - Agenzia_Ansa : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il #RussianGP, 15/a prova del Mondiale, conquistando la centesima vittoria in c… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Gp Russia: trionfa Hamilton, 100/a vittoria in carriera: (ANSA) - ROMA, 26 SET - Lewis Hamilton su… - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: F1: Hamilton trionfa in Russia, 100/a vittoria in carriera - F1 - ANSA -