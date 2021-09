Gazzetta: Allegri cambia ancora, la sindrome Pirlo ha colpito anche lui (Di domenica 26 settembre 2021) “Il trasformismo alla Juve sta diventando un’abitudine. anche per ovviare alle lacune di una rosa abbondante in alcuni ruoli e povera in altri, gli allenatori sono in difficoltà a individuare una formazione-tipo e cambiano spesso i titolari”. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, attribuendo ad Allegri la stessa sindrome che aveva caratterizzato Pirlo. “Quella che sembrava essere la sindrome di Andrea Pirlo colpisce adesso Massimiliano Allegri”. “Neppure lui, nonostante i sei scudetti vinti (uno con il Milan e cinque con la Juventus) è riuscito, almeno per il momento, a risolvere il rebus della scorsa stagione: qual è la versione migliore della Signora? Alla sesta partita di campionato è ancora presto per dare una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) “Il trasformismo alla Juve sta diventando un’abitudine.per ovviare alle lacune di una rosa abbondante in alcuni ruoli e povera in altri, gli allenatori sono in difficoltà a individuare una formazione-tipo eno spesso i titolari”. Lo scrive ladello Sport, attribuendo adla stessache aveva caratterizzato. “Quella che sembrava essere ladi Andreacolpisce adesso Massimiliano”. “Neppure lui, nonostante i sei scudetti vinti (uno con il Milan e cinque con la Juventus) è riuscito, almeno per il momento, a risolvere il rebus della scorsa stagione: qual è la versione migliore della Signora? Alla sesta partita di campionato èpresto per dare una ...

Advertising

ZZiliani : Inaudita prova di coraggio della #Gazzetta che in un sussulto di audacia quasi temeraria, anzi eroica, non esita a… - napolista : Gazzetta: Allegri cambia ancora, la sindrome Pirlo ha colpito anche lui Il tecnico toscano ha riproposto ogni volt… - MondoBN : LA GAZZETTA SPORTIVA, La sindrome di Pirlo - dovidovi_20 : RT @GnocchiGene: Spezia-Juve, Allegri contento:” Sono tre punti ma valgono sei perché ottenuti contro una diretta rivale per la salvezza “.… - infoitsport : Juventus-Samp, Allegri in conferenza: 'Inter, Milan e Napoli favorite' - La Gazzetta dello Sport -