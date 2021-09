F1, Lewis Hamilton vince una gara pazza a Sochi e raggiunge quota 100 successi. 2° in rimo (Di domenica 26 settembre 2021) Lewis Hamilton conferma l’imbattibilità della Mercedes a Sochi (8 vittorie su 8 nell’era ibrida) e si aggiudica un pazzo Gran Premio di Russia 2021, raggiungendo l’iconica quota di 100 successi in carriera nel Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato ha disputato una gara impeccabile dal punto di vista strategico e del ritmo, sfruttando poi il clamoroso autogol di Norris (rimasto in pista con le slick sul bagnato) per balzare al comando proprio negli ultimi giri sotto la pioggia. Il 36enne di Stevenage, grazie al trionfo odierno, si riprende la leadership in campionato con soli due punti di vantaggio su Max Verstappen, autore di una rimonta mostruosa dal fondo della griglia alla seconda posizione finale sul traguardo a 53? di ritardo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)conferma l’imbattibilità della Mercedes a(8 vittorie su 8 nell’era ibrida) e si aggiudica un pazzo Gran Premio di Russia 2021,ndo l’iconicadi 100in carriera nel Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato ha disputato unaimpeccabile dal punto di vista strategico e del ritmo, sfruttando poi il clamoroso autogol di Norris (rimasto in pista con le slick sul bagnato) per balzare al comando proprio negli ultimi giri sotto la pioggia. Il 36enne di Stevenage, grazie al trionfo odierno, si riprende la leadership in campionato con soli due punti di vantaggio su Max Verstappen, autore di unanta mostruosa dal fondo della griglia alla seconda posizione finale sul traguardo a 53? di ritardo ...

Advertising

SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON LEGGENDA, 100 VITTORIE ?? INCREDIBILE rimonta di Max, podio Ferrari I RISULTATI ?… - Ilariahhhhh : RT @GiGiglio99: HAHAHHHA, FORZA LANDO, ANDIAMO A PRENDERCI LA PRIMA VITTORIA, LANDO THE GAMER, STASERA LIVE SU TWITCH PER FESTEGGIARE LA VI… - devrijwis : “Lewis Hamilton, leggenda” ASCOLTATE BENE E RICORDATEVELO TUTTI I GIORNI - im_jordanv : WOW, CHE GARA! 100 VITTORIE DI SIR LEWIS HAMILTON! ???? Il pilota britannico è la storia, vince il GP di Russia con… - tvdellosport : ?? LEWIS HAMILTON VINCE IL GP DI SOCHI ?? Il pilota britannico trionfa in #Russia e raggiunge le 100 vittorie in ca… -