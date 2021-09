Di Maio: “Il nostro impegno è massimo sulla transizione ecologica e sul rispetto dei diritti umani” (Di domenica 26 settembre 2021) NEW YORK – “A New York l’Italia ha dimostrato di essere protagonista delle grandi sfide globali. Il nostro impegno è massimo sulla transizione ecologica e sul rispetto dei diritti umani. Inoltre stiamo lavorando e dando impulso ai principali dossier internazionali come Afghanistan e Libia. Dalla prossima settimana ci saranno importanti appuntamenti come l’evento di Milano sull’ambiente con 400 giovani provenienti da tutto il mondo. Sono loro il futuro e il compito delle Istituzioni deve essere quello di valorizzare le loro idee. Dobbiamo essere sempre più ambiziosi e orgogliosi di quello che l’Italia rappresenta in tutto il mondo”. Così il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, da New York. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 settembre 2021) NEW YORK – “A New York l’Italia ha dimostrato di essere protagonista delle grandi sfide globali. Ile suldei. Inoltre stiamo lavorando e dando impulso ai principali dossier internazionali come Afghanistan e Libia. Dalla prossima settimana ci saranno importanti appuntamenti come l’evento di Milano sull’ambiente con 400 giovani provenienti da tutto il mondo. Sono loro il futuro e il compito delle Istituzioni deve essere quello di valorizzare le loro idee. Dobbiamo essere sempre più ambiziosi e orgogliosi di quello che l’Italia rappresenta in tutto il mondo”. Così il ministro degli esteri, Luigi Di, da New York. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

araccontarlo : - stop_fake_news_ : AGI - 'Stiamo lavorando per portare il nostro Paese ad avere maggiore livello di autonomia per il futuro nella prod… - russotweet : RT @russotweet: Il nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio monitora gli sviluppi della crisi internazionale in Afghanistan dai lettini d… - MCapparetti : @Open_gol Eravamo tutti preoccupati per macron ....Forse i sommergibili li compreremo noi in Italia. ...Visto che i… - IvanOrtenzi : Stamattina ascoltando le notizie in radio della #Rai “Oggi all’assemblea generale delle #NazioniUnite c’è il nostro… -