De Laurentiis | «Mi sono battuto per Dazn perché bisogna sviluppare la banda | l’Italia è in ritardo»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della scelta operata dalla Lega Serie A per i diritti tv assegnati a Dazn durante un convegno ripreso dal Sole 24 Ore. «Noi italiani siamo sempre in ritardo su tutto. Mi sono battuto per andare su Dazn facendo incazzare i miei colleghi. Ho detto: è vero che andremo in sofferenza, vedremo male, salterà il segnale, però poiché noi grazie a Berlusconi non abbiamo sviluppato la banda come negli altri paesi europei, siamo indietro. Se non iniziamo e continuiamo ad andare sul satellite con Sky, tra 3 anni ricominceremo da capo. Invece, poiché abbiamo Draghi che è un uomo intelligente che ci tiene a questo e abbiamo Colao che è un altro che ne capisce, approfittiamo del momento stimoliamoli e facciamo implementare il

