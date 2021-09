Covid, Bassetti: «Alcuni partiti soffiano sul fuoco dei No Vax» e le previsioni sul futuro (Di domenica 26 settembre 2021) Il professor Matteo Bassetti, in un'intervista a La Stampa del 26 settembre, è tornato a parlare di Covid. Il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, si è espresso, in particolare, sulle potenziali criticità destinate a riguardare quella fetta di popolazione non vaccinata. Covid, da Bassetti messaggi critici verso una parte di politica Oggi gran parte degli italiani vaccinabili ha già scelto di farsi somministrare il vaccino contro il Covid. Sono, però, ancora un quantitativo considerevole quelli che manifestano resistenze di qualche tipo alla possibilità di immunizzarsi. Bassetti, nel virgolettato riportato dal quotidiano torinese, non ha mancato di lanciare messaggi anche verso la politica. «I No Vax - ha dichiarato - erano il 2 per cento e grazie ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 26 settembre 2021) Il professor Matteo, in un'intervista a La Stampa del 26 settembre, è tornato a parlare di. Il direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova, si è espresso, in particolare, sulle potenziali criticità destinate a riguardare quella fetta di popolazione non vaccinata., damessaggi critici verso una parte di politica Oggi gran parte degli italiani vaccinabili ha già scelto di farsi somministrare il vaccino contro il. Sono, però, ancora un quantitativo considerevole quelli che manifestano resistenze di qualche tipo alla possibilità di immunizzarsi., nel virgolettato riportato dal quotidiano torinese, non ha mancato di lanciare messaggi anche verso la politica. «I No Vax - ha dichiarato - erano il 2 per cento e grazie ...

Advertising

Open_gol : Il primario del San Martino all’attacco: l’emergenza non è finita, chi non si immunizza è a rischio già dall’invern… - La7tv : #intanto Matteo #Bassetti racconta la storia di Vincenzo, no-vax pentito: 'Vaccinatevi, Io ho sbagliato tutto a non… - mikelibramania : @Lamiacucinaross @MarcoBenarrivo @mariannaaprile Bassetti:'Italia ha sbagliato il conteggio dei morti' Email Fauc… - MCristinaS9 : RT @DianaLanciotti: Che vita fortunata! E a guardare le vetrine ci sarà andato? Sennò la giornata del forzato metropolitano non è completa.… - 6harvest_ny : RT @DianaLanciotti: Se a dirvi di vaccinarvi è: - Draghi - Mattarella - Speranza - Cartabellotta - il Papa - Brunetta - Bassetti - Fedez -… -