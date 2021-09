“Continuità”: De Luca e Picarone ‘blindano’ Enzo Napoli (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – I ‘pezzi da novanta’ della sinistra salernitana e regionale al fianco di Enzo Napoli. Nelle ultime settimane il Governatore VincEnzo De Luca è stato al fianco del candidato alla carica di sindaco. Lo ha voluto con sé in ogni occasione pubblica in città. A rafforzare il plastico messaggio di Continuità ci sono stati, tra gli altri, anche il figlio deputato Piero ed il consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio e Finanze, Franco Picarone. Proprio Picarone è risultato tra i più attivi: venerdì ha organizzato un partecipato incontro pubblico presso il circolo bocciofilo di Torrione; sabato era con il candidato e le nove liste a suo sostegno alla Stazione Marittima. ‘Continuità’ è la parola più ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – I ‘pezzi da novanta’ della sinistra salernitana e regionale al fianco di. Nelle ultime settimane il Governatore VincDeè stato al fianco del candidato alla carica di sindaco. Lo ha voluto con sé in ogni occasione pubblica in città. A rafforzare il plastico messaggio dici sono stati, tra gli altri, anche il figlio deputato Piero ed il consigliere regionale e Presidente della Commissione Bilancio e Finanze, Franco. Proprioè risultato tra i più attivi: venerdì ha organizzato un partecipato incontro pubblico presso il circolo bocciofilo di Torrione; sabato era con il candidato e le nove liste a suo sostegno alla Stazione Marittima. ‘’ è la parola più ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Continuità': De Luca e #Picarone 'blindano' Enzo #Napoli (VIDEO) ** - CarloTromby : Luca Morisi lascia l'incarico di social media manager per Salvini. Verrà sostituito da una scimmia urlatrice. Per m… - blaco_luca : Pellegri se troverà un po' di spazio e continuità senza spaccarsi, potrebbe esserci molto utile. Per il resto, siam… - AnnigioGiovanni : @passionescatto @Pascali_Luca_ @matteogalass Come uno ti risponde non in linea al tuo concetto o fa parte di una lo… - aurorapropatria : Poche ore a Piacenza – Pro Patria. Calcio d’inizio domani alle ore 14.30, allo Stadio “Garilli” di Piacenza. Le pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuità Luca Amministrative in Liguria, in 95 in corsa al ruolo di sindaco: appena 17 donne ... Enzo Rebaudo (Castelvittorio) Gian Stefano Oddera (Uniti per Castel Vittorio) Chiusavecchia: Luca ... Romano Damonte (Continuità e rinnovamento) Diano Marina: Francesco Parrella (Diano domani) ...

Chiamata alle armi, sprint finale prima del voto per il sindaco Vincenzo Napoli Presente anche il vice presidente del Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca che ha ribadito la necessità di una continuità amministrativa per portare avanti le grandi opere in fase di ...

Salvini spinge Toselli «La continuità per rilanciare la città del Guercino» La Nuova Ferrara ... Enzo Rebaudo (Castelvittorio) Gian Stefano Oddera (Uniti per Castel Vittorio) Chiusavecchia:... Romano Damonte (e rinnovamento) Diano Marina: Francesco Parrella (Diano domani) ...Presente anche il vice presidente del Pd alla Camera dei Deputati Piero Deche ha ribadito la necessità di unaamministrativa per portare avanti le grandi opere in fase di ...