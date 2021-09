Comitato Leonardo: consegnato il premio di laurea Simest 2019 (Di domenica 26 settembre 2021) E’ stato assegnato il “premio Simest” nell’ambito dei premi di laurea del Comitato Leonardo, che ogni anno vengono assegnati alle tesi più brillanti sul tema “Made in Italy ed eccellenza italiana”. La cerimonia, rimandata lo scorso anno a causa della pandemia, si è tenuta a Palazzo Barberini, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A consegnare la Borsa di studio, del valore di 3mila euro, il Presidente di Simest, Pasquale Salzano, che ha premiato Ludovica Falqui, neolaureata all’Università degli Studi di Ferrara, autrice della tesi “Entry modes choice in international trade: a focus on food and beverage Made in Italy”. L’elaborato è infatti risultato il migliore della sezione “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) E’ stato assegnato il “” nell’ambito dei premi didel, che ogni anno vengono assegnati alle tesi più brillanti sul tema “Made in Italy ed eccellenza italiana”. La cerimonia, rimandata lo scorso anno a causa della pandemia, si è tenuta a Palazzo Barberini, a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A consegnare la Borsa di studio, del valore di 3mila euro, il Presidente di, Pasquale Salzano, che ha premiato Ludovica Falqui, neota all’Università degli Studi di Ferrara, autrice della tesi “Entry modes choice in international trade: a focus on food and beverage Made in Italy”. L’elaborato è infatti risultato il migliore della sezione “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza ...

