Ciclismo, Mondiali 2021. Dylan van Baarle: “Non ci credo ancora, non credevo nemmeno di poter partecipare” (Di domenica 26 settembre 2021) Julian Alaphilippe si è confermato campione del mondo a Lovanio. Sul circuito delle Fiandre, il francese è stato semplicemente il più forte di tutti, prendendo margine nel penultimo giro e resistendo fino al traguardo; a fargli compagnia sul podio, mentre vestiva la maglia tricolore, sarà rimasto sorpreso di non vedere i soliti noti, tra cui Mathieu van der Poel che arrivava alla competizione in condizioni non ottimali. Ma dietro al transalpino, si è piazzato comunque un olandese: parliamo di Dylan van Baarle. Il portacolori della Ineos-Grenadiers non è mai stato l’uomo su cui puntare ciecamente, ma non è un perfetto sconosciuto: nella sua carriera ha spesso ben figurato al Giro delle Fiandre, cogliendo come miglior risultato un secondo posto nel 2017. Un corridore che può dire la sua nelle corse di un giorno, così come accaduto quest’oggi, quando con ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Julian Alaphilippe si è confermato campione del mondo a Lovanio. Sul circuito delle Fiandre, il francese è stato semplicemente il più forte di tutti, prendendo margine nel penultimo giro e resistendo fino al traguardo; a fargli compagnia sul podio, mentre vestiva la maglia tricolore, sarà rimasto sorpreso di non vedere i soliti noti, tra cui Mathieu van der Poel che arrivava alla competizione in condizioni non ottimali. Ma dietro al transalpino, si è piazzato comunque un olandese: parliamo divan. Il portacolori della Ineos-Grenadiers non è mai stato l’uomo su cui puntare ciecamente, ma non è un perfetto sconosciuto: nella sua carriera ha spesso ben figurato al Giro delle Fiandre, cogliendo come miglior risultato un secondo posto nel 2017. Un corridore che può dire la sua nelle corse di un giorno, così come accaduto quest’oggi, quando con ...

