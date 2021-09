Allegri: “Contento per le due vittorie consecutive. Dybala? Salterà Chelsea e Torino” (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la vittoria per 3-2 contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla partita “Oggi abbiamo fatto bene la fase difensiva, ma abbiamo sbagliato sull’angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita scappando tutti. Dovevamo chiuderla prima, abbiamo anche avuto l’occasione per il 4-1 con Bentancur… Siamo comunque contenti per la prima vittoria in casa e le due vittorie consecutive, ora ci prepariamo con serenità per la partita col Chelsea”. Su Dybala “Non ci sarà né col Chelsea né col Torino, questo è sicuro. Questo fa parte del gioco, oggi capita a noi ma domani capiterà a un’altra squadra. Dovremo essere ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la vittoria per 3-2 contro la Sampdoria, Massimiliano, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni. Sulla partita “Oggi abbiamo fatto bene la fase difensiva, ma abbiamo sbagliato sull’angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita scappando tutti. Dovevamo chiuderla prima, abbiamo anche avuto l’occasione per il 4-1 con Bentancur… Siamo comunque contenti per la prima vittoria in casa e le due, ora ci prepariamo con serenità per la partita col”. Su“Non ci sarà né colné col, questo è sicuro. Questo fa parte del gioco, oggi capita a noi ma domani capiterà a un’altra squadra. Dovremo essere ...

