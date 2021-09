Vincenzo Napoli e le nove liste: grinta, applausi e bagno di folla (VIDEO) (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Anche lui, solitamente riflessivo e compassato, alla fine ha ceduto all’entusiasmo. Ad otto giorni dalle elezioni, Vincenzo Napoli ha voluto trasformare i freddi numeri in un (necessario) bagno di folla che è anche dimostrazione di forza. Fatto di abbracci (stavolta non solo metaforici), espressioni, strette di mano e applausi. Tanti applausi. Alla Stazione Marittima sabato mattina Enzo Luciano ha chiamato a raccolta coordinatori e candidati delle nove liste della coalizione: Progressisti per Salerno, Campania Libera, Persone e Comunità, Europa Verde, Popolari e Moderati, Salerno Con Voi, Salerno per i Giovani, Psi, Centro Democratico. Con loro il deputato Piero De Luca, i consiglieri regionali Andrea Volpe, Luca ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Anche lui, solitamente riflessivo e compassato, alla fine ha ceduto all’entusiasmo. Ad otto giorni dalle elezioni,ha voluto trasformare i freddi numeri in un (necessario)diche è anche dimostrazione di forza. Fatto di abbracci (stavolta non solo metaforici), espressioni, strette di mano e. Tanti. Alla Stazione Marittima sabato mattina Enzo Luciano ha chiamato a raccolta coordinatori e candidati delledella coalizione: Progressisti per Salerno, Campania Libera, Persone e Comunità, Europa Verde, Popolari e Moderati, Salerno Con Voi, Salerno per i Giovani, Psi, Centro Democratico. Con loro il deputato Piero De Luca, i consiglieri regionali Andrea Volpe, Luca ...

