VIDEO Sassuolo, Dionisi: “Importante crescere in fase difensiva” (Di sabato 25 settembre 2021) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, sta lavorando intensamente con il Sassuolo per portare risultati importanti e far fare il salto di qualità alla squadra emiliana Leggi su mediagol (Di sabato 25 settembre 2021) Alessio, tecnico del, sta lavorando intensamente con ilper portare risultati importanti e far fare il salto di qualità alla squadra emiliana

Advertising

ASRomaFemminile : ?? Oggi inizia il campionato della nostra Primavera! ?? 15:00 | Roma-Sassuolo ???? In bocca al lupo, campionesse!… - ASRomaFemminile : ?????????? Roma-Sassuolo Primavera è iniziata. Forza campionesse! #ASRomaFemminile - ASRomaFemminile : ???????? Triplice fischio! La nostra Primavera parte con una vittoria per 2-0 sul Sassuolo ?? In gol Bergersen al 5' e… - salvatiandrea1 : RT @ASRomaFemminile: ???????? Triplice fischio! La nostra Primavera parte con una vittoria per 2-0 sul Sassuolo ?? In gol Bergersen al 5' e Tal… - Ma29Ma7 : RT @ASRomaFemminile: ?? Oggi inizia il campionato della nostra Primavera! ?? 15:00 | Roma-Sassuolo ???? In bocca al lupo, campionesse! ????… -