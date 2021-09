Puigdemont, torneremo ad Alghero da Repubblica libera (Di sabato 25 settembre 2021) "torneremo ad Alghero come cittadini liberi di una Repubblica, in un'Europa più democratica e più unita nei diritti fondamentali". Lo ha detto l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) "adcome cittadini liberi di una, in un'Europa più democratica e più unita nei diritti fondamentali". Lo ha detto l'ex presidente della Generalitat catalana, Carles ...

