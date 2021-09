Lombalgia: come alleviare il dolore (Di sabato 25 settembre 2021) La Lombalgia è un disturbo sempre più diffuso; se il dolore non scopare nel giorno di pochi giorni vediamo cosa poter fare per alleviare il dolore. La Lombalgia è un problema universale. E, se di solito scompare dopo pochi giorni, nel 10 o nel 20% dei casi può diventare cronica. A volte è possibile sapere qual è la causa (ad esempio, un’ernia del disco, un nervo schiacciato, artriti o fratture osteoporotiche), ma più spesso non si riesce a individuare: la Lombalgia può colpire anche chi è assolutamente in buona salute, ma ha i muscoli della schiena più deboli della media o, magari, fa poca attività fisica. Il rischio aumenta anche con l’età. Dagli esperti dell’Università di Berkeley (www.berkeley.edu), qualche strategia per alleviare il ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 settembre 2021) Laè un disturbo sempre più diffuso; se ilnon scopare nel giorno di pochi giorni vediamo cosa poter fare peril. Laè un problema universale. E, se di solito scompare dopo pochi giorni, nel 10 o nel 20% dei casi può diventare cronica. A volte è possibile sapere qual è la causa (ad esempio, un’ernia del disco, un nervo schiacciato, artriti o fratture osteoporotiche), ma più spesso non si riesce a individuare: lapuò colpire anche chi è assolutamente in buona salute, ma ha i muscoli della schiena più deboli della media o, magari, fa poca attività fisica. Il rischio aumenta anche con l’età. Dagli esperti dell’Università di Berkeley (www.berkeley.edu), qualche strategia peril ...

