LIVE Berrettini/Zverev-Isner/Shapovalov 5-4, Laver Cup 2021 in DIRETTA: l’azzurro può chiudere il set al servizio! (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-AUGER-ALIASSIME 5-4 Resto del Mondo non trema e prolunga il set. 40-15 SMASH PAZZESCO DI Shapovalov! 30-15 Ace esterno dell’americano. 15-15 Back diagonale vincente di Zverev in avanzamento. 15-0 Diritto lungo di Berrettini dopo un ottimo recupero di rovescio. 5-3 BREAK CONFERMATO DAL TEAM EUROPA! 40-30 Gran diritto diagonale di Isner in risposta. 40-15 Prima potente di Zverev. 30-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI Zverev! 15-15 Ottima risposta di Shapovalov. 15-0 Ottima prima di Zverev e chiusura a rete di Berrettini. 4-3 NUOVO BREAK EUROPA! Bravissimo Berrettini a comandare da fondocampo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETINI-AUGER-ALIASSIME 5-4 Resto del Mondo non trema e prolunga il set. 40-15 SMASH PAZZESCO DI! 30-15 Ace esterno dell’americano. 15-15 Back diagonale vincente diin avanzamento. 15-0 Diritto lungo didopo un ottimo recupero di rovescio. 5-3 BREAK CONFERMATO DAL TEAM EUROPA! 40-30 Gran diritto diagonale diin risposta. 40-15 Prima potente di. 30-15 PASSANTE DI ROVESCIO DI! 15-15 Ottima risposta di. 15-0 Ottima prima die chiusura a rete di. 4-3 NUOVO BREAK EUROPA! Bravissimoa comandare da fondocampo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 6-7 5-5 Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Auger #Aliassime… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Laver Cup 2021 - Torna in campo Matteo Berrettini! In palio l’ultimo punto della prima giornata in q… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 6-7 7-5 0-0 Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Auger #Aliassime… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 6-7 7-5 10-8 Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Auger #Aliassime… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-7 6-5 Laver Cup 2021 in DIRETTA: l’azzurro si garantisce il tie-break -… -