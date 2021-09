Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 settembre 2021) Inter e Atalanta hanno definito le formazioni ufficiali per la sfida d’alta classifica che inizierà alle ore 18:00 allo stadio San Siro. Inzaghi conferma Darmian e Perisic sugli esterni, mentre Gasperini sceglie Demiral in difesa e la coppia Pessina–Malinovsky alle spalle di Zapata. Di seguito le formazioni scelte dai due tecnici: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All: Gasperini. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, si scrive la storia! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021)hanno definito leper la sfida d’alta classifica che inizierà alle ore 18:00 allo stadio San Siro. Inzaghi conferma Darmian e Perisic sugli esterni, mentre Gasperini sceglie Demiral in difesa e la coppia Pessina–Malinovsky alle spalle di Zapata. Di seguito lescelte dai due tecnici:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All: Inzaghi.(3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All: Gasperini. LEGGI ANCHE: Spezia-Milan, si scrive la storia! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - Inter : ?? | MAGLIA La più preziosa l'ho scambiata a maggio 1998, Bari-Inter 2-1... ?? Qui tutta l'intervista ??… - zazoomblog : Inter Atalanta Bastoni: «Partita difficile loro squadra rodata» - #Inter #Atalanta #Bastoni: #«Partita - reikasama2 : RT @Inter: ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT -