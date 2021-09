Incidente in Superbike, muore Dean Berta Vinales (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Vinales, cugino di Maverick pilota MotoGp, e' morto a causa di un Incidente durante la Gara 1 della Supersport 300. All'undicesimo giro sul circuito di Jerez, lo stesso Vinales, Carrion, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021), cugino di Maverick pilota MotoGp, e' morto a causa di undurante la Gara 1 della Supersport 300. All'undicesimo giro sul circuito di Jerez, lo stesso, Carrion, ...

