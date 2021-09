Il Real non sfonda, il Villarreal impone il pari (Di sabato 25 settembre 2021) Il Real Madrid non sfonda e il VillarReal torna a casa dalla trasferta al Santiago Bernabeu con un prezioso 0 - 0 in tasca. La squadra di Carlo Ancelotti rimane in vetta alla Liga con 17 punti dopo 7 ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) IlMadrid none il Villartorna a casa dalla trasferta al Santiago Bernabeu con un prezioso 0 - 0 in tasca. La squadra di Carlo Ancelotti rimane in vetta alla Liga con 17 punti dopo 7 ...

