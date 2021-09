Ibra confessa i suoi problemi | i tifosi sono sempre più insofferenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ibra confessa

Virgilio Sport

si sta abituando a non essere più protagonista ogni settimana e dice: "Quando ero giovane giocavo e basta, anche se avevo male al tendine, come oggi. Volevo vincere e segnare, stop. Con il tempo ...Ibrahimovic sia Sportweek e dice Poi aggiunge Infine rivelaIl bomber del Milan a Sportweek ammette di non essere Superman e rivela un segreto per mantenere la concentrazione ...Dusan Vlahovic è uno degli attaccanti più in voga del momento nell'ultima intervista rilasciata ha rivelato: 'Idoli? I miei genitori e mia sorella'.