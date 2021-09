“Ho pensato che lui… Vabbè”. Sophie Codegoni, l’ex Matteo Ranieri trema. Al GF Vip una bomba pazzesca (Di sabato 25 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, il duro attacco della gieffina non sfugge ai microfoni del reality di Alfonso Signorini. Retroscena inediti e colpi di scena che continuano a susseguirsi. Dopo la furiosa lite tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, questa volta l’attenzione si sposta su quanto rivelato dalla gieffina ex Uomini e Donne. Avete già capito che stiamo parlando proprio di Sopghie Codegoni, ex tronista UeD, che non poteva che tirare in ballo la relazione con Matteo Ranieri. Una frequentazione che ha raggiunto il capolinea in tempi record e non nei modi migliori. Infatti la gieffina muove un’accusa ben precisa contro l’ex. “Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. Poi calcola che dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perché sa che in uno scontro faccia a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, il duro attacco della gieffina non sfugge ai microfoni del reality di Alfonso Signorini. Retroscena inediti e colpi di scena che continuano a susseguirsi. Dopo la furiosa lite tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, questa volta l’attenzione si sposta su quanto rivelato dalla gieffina ex Uomini e Donne. Avete già capito che stiamo parlando proprio di Sopghie, ex tronista UeD, che non poteva che tirare in ballo la relazione con. Una frequentazione che ha raggiunto il capolinea in tempi record e non nei modi migliori. Infatti la gieffina muove un’accusa ben precisa contro. “Lui non penso venga qui, perché sa quanto io l’ho coperto. Poi calcola che dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perché sa che in uno scontro faccia a ...

Advertising

marattin : Fummo tra i pochi ad appoggiare questa misura (che, quando la fece @matteorenzi, per tanti era “un regalo alle impr… - chetempochefa : “Avevo pensato di dare una serie di risposte collettive, informative ed educative, a tutte le bufale su mio padre,… - Errorigiudiziar : #23settembre Questa mattina ci trovate su @ilriformista, grazie all'ottima @ValeAngeStella che ha pensato di chiede… - peachoux : possiamo smetterla di attaccare gente che vuole divertirsi usando personaggi che gli piacciono? non sono tutti dei… - galleriamillon : RT @TheSnoopyG: Non ci avevo mai pensato ma forse è così che vorrei vivere: in una bella casetta a Parigi persa a leggere nel cortile pieno… -