Genoa-Verona | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2021 2022

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Genoa-Verona, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. Scontro salvezza e tre punti d'oro per una delle due al sabato sera: si gioca infatti alle ore 20.45 del 25 settembre allo stadio Ferraris di Genova e sia il Grifone che l'Hellas vogliono a tutti i costi la vittoria per risollevare la propria situazione di classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Genoa-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Nando Orsi.

