Genny: tra mare e città, la sfilata PE 2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Un tuffo tra le acque azzurre della Grecia, quello della collezione primavera/estate 2022 di Genny. La sfilata presentata alla Fashion Week milanese da Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa della Maison, è ispirata ai colori del mare, nei toni blu navy, azzurro, rosso geranio, giallo pastello e l’immancabile bianco. Il bianco, per far risaltare l’abbronzatura Tanti tagli. Obliqui, a semicerchio o squadrati, i tagli compaiono sui bei vestiti da sera bianchi o neri con inserti effetto metallo che richiamano gli sprazzi di sole sulle onde. La sera è anche corto a colori per le allegre cene estive, con abiti color azzurro, scollo all’americana e schiena scoperta. Per le serate eleganti, la donna Genny indossa maxi abiti di paillette ricchi di sfumature iridescenti e sensuali, spesso impreziositi da ... Leggi su dilei (Di sabato 25 settembre 2021) Un tuffo tra le acque azzurre della Grecia, quello della collezione primavera/estatedi. Lapresentata alla Fashion Week milanese da Sara Cavazza Facchini, direttrice creativa della Maison, è ispirata ai colori del, nei toni blu navy, azzurro, rosso geranio, giallo pastello e l’immancabile bianco. Il bianco, per far risaltare l’abbronzatura Tanti tagli. Obliqui, a semicerchio o squadrati, i tagli compaiono sui bei vestiti da sera bianchi o neri con inserti effetto metallo che richiamano gli sprazzi di sole sulle onde. La sera è anche corto a colori per le allegre cene estive, con abiti color azzurro, scollo all’americana e schiena scoperta. Per le serate eleganti, la donnaindossa maxi abiti di paillette ricchi di sfumature iridescenti e sensuali, spesso impreziositi da ...

acwblack : @altxove Effettivamente non so cosa rispondere, magari tra altri 12 anni ci esce oppure chiediamo a Genny ?? - annullataa : E poi la regia è di Marco e Marco ci tiene tantissimo al rapporto tra ciro e genny quindi secondo me con sto traile… - fisco24_info : Viaggio in Grecia per Genny: 'Sporty e sexy, la donna torna a vivere': Un viaggio in barca tra le isole della Greci… - lullabyfatale : RT @bylprod: l’incontro tra ciro e genny mi mette sempre i brividi, scena da pelle d’oca #limmortale #gomorra5 - Dorian221190 : RT @bylprod: l’incontro tra ciro e genny mi mette sempre i brividi, scena da pelle d’oca #limmortale #gomorra5 -