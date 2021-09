Formazioni ufficiali Inter Atalanta | le scelte degli allenatori

(Di sabato 25 settembre 2021) Ledimatch valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.(3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 6 Palomino, 28 Demiral; 77 Zappacosta, 11 Freuler, 15 De Roon, 8 Gosens; 32 Pessina; 91 Zapata, 18 Malinovskyi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Inter Atalanta match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Inter - Atalanta, match valido ...