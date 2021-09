Enrico Borghi commissario del Pd di Benevento

(Di sabato 25 settembre 2021) Il segretario del Partito democraticoLetta ha nominato, deputato, responsabile Politiche per la Sicurezza della segreteria nazionale Pd e membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir),del Partito Democratico della provincia di. A seguito delle misure cautelari cui e’ stato sottoposto, Carmine Valentino, oltre a dimettersi dalla carica di segretario provinciale, si e’ sospeso dal Partito Democratico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

